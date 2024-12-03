Зеленскому доложили об испытании новых ракет

Зеленский заявил об испытании новых ракет и ускорении производства

Украина испытала новые типы ракет и намерена ускорить их производство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство», — заявил политик.

Зеленский заявил об испытании новых ракет и ускорении производства снарядов по итогам заседания Ставки. Политик рассказал о существенных контрактах на производство различных видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Украины. Помимо БПЛА обсуждалась также ситуация с производством артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Верховная Рада Украины вызвала министра обороны страны Рустема Умерова из-за бракованных мин для ВСУ. В Раде намерены обсудить скандалы с оборонными заказами для украинских военных.