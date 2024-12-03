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15:22, 3 декабря 2024Россия

Житель многоквартирного дома пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: мужчина пострадал в результате удара ВСУ по региону
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель многоквартирного дома пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, удар по многоэтажке был нанесен беспилотником. «Он (пострадавший) обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Бригада СМП (скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру») доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу (...) Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что в результате еще одного удара по региону произошел пожар в производственном помещении — предприятие было «многократно атаковано дронами».

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