Житель многоквартирного дома пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: мужчина пострадал в результате удара ВСУ по региону

Житель многоквартирного дома пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, удар по многоэтажке был нанесен беспилотником. «Он (пострадавший) обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Бригада СМП (скорой медицинской помощи — прим. «Ленты.ру») доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу (...) Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что в результате еще одного удара по региону произошел пожар в производственном помещении — предприятие было «многократно атаковано дронами».