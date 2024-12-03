Жители российского города оказались вынуждены почти неделю жить без газа

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на почти недельное отключение газа

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на почти недельное отключение газа. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Бисертская, 135. По словам одной из жительниц дома, газоснабжение было приостановлено еще в пятницу, 29 ноября, после проверки. «Сказали, что не чищены вытяжки. Управляющая компания "Чкаловская" ничего не делает, весь дом сидит без газа», — посетовала екатеринбурженка. При этом есть ли газ в доме сейчас, неизвестно.

Накануне об аналогичной проблеме рассказали жители Перми. По их словам, в одном из многоквартирных домов на улице Малкова четвертый месяц нет газа — его отключили газовщики, которые не смогли попасть в некоторые квартиры для проведения осмотра вентиляционных каналов.