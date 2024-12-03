Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:30, 3 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на фекальную Венецию в подвале

Жители Челябинска пожаловались, что их дом с июля затапливает фекалиями
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жильцы одного из домов Челябинска пожаловались, что их подвал напоминает Венецию — помещение затапливает сточными водами с июля. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Кудрявцева, 21. По словам местных жителей, строители неправильно подсоединили трубы канализации от ближайшей новостройки до общего коллектора. На сделанных ими фото можно увидеть, что от новостройки подвели гофротрубу, соединив конструкцию на цемент и монтажную пену. Челябинцы объяснили, что гофротруба, не предназначенная для этого соединения, деформировалась, в результате чего колодец переполнился и все фекальные массы полились в подвал их дома. Они отметили, что не знают, как водоснабжающая организация предоставила разрешение на ввод без изучения возможностей этого колодца, а затем приняла выполненную ненадлежащим образом работу.

«Мы устали жить в этих потопах, Челябинск — не Венеция. Фундамент нашего дома постоянно подмывается сточными водами, ущерб нам никто не компенсирует, кто понесет за это ответственность?» — сетуют жильцы. Они добавили, что собираются провести митинг в связи с нарушением их прав и уже подали заявку в челябинскую администрацию.

В пресс-службе мэрии города журналистам сообщили, что канализационные колодцы были прочищены днем в понедельник, 2 декабря, и вода из подвальных помещений уходит. Представитель администрации заверил, что управляющая компания приведет подвал в порядок.

Ранее жители города Арамиля пожаловались, что в одном из многоквартирных домов случился массовый прорыв батарей. Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Космонавтов, 15, корпус 1.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал события в Южной Корее

      Российский сапер обвинил ВСУ в модернизации противопехотных мин для атак по гражданским

      В США заявили об отсутствии уведомлений о военном положении в Южной Корее

      Байдена проинформировали о военном положении в Южной Корее

      МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

      В Южной Корее предупредили президента о незаконности его действий

      Киевский писатель озвучил число арестованных по статье о госизмене на Украине

      Звезда с самыми идеальными ягодицами снялась в обнажающем грудь бюстгальтере

      Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

      Жители российского города пожаловались на фекальную Венецию в подвале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше