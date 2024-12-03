Жители российского города пожаловались на фекальную Венецию в подвале

Жители Челябинска пожаловались, что их дом с июля затапливает фекалиями

Жильцы одного из домов Челябинска пожаловались, что их подвал напоминает Венецию — помещение затапливает сточными водами с июля. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Кудрявцева, 21. По словам местных жителей, строители неправильно подсоединили трубы канализации от ближайшей новостройки до общего коллектора. На сделанных ими фото можно увидеть, что от новостройки подвели гофротрубу, соединив конструкцию на цемент и монтажную пену. Челябинцы объяснили, что гофротруба, не предназначенная для этого соединения, деформировалась, в результате чего колодец переполнился и все фекальные массы полились в подвал их дома. Они отметили, что не знают, как водоснабжающая организация предоставила разрешение на ввод без изучения возможностей этого колодца, а затем приняла выполненную ненадлежащим образом работу.

«Мы устали жить в этих потопах, Челябинск — не Венеция. Фундамент нашего дома постоянно подмывается сточными водами, ущерб нам никто не компенсирует, кто понесет за это ответственность?» — сетуют жильцы. Они добавили, что собираются провести митинг в связи с нарушением их прав и уже подали заявку в челябинскую администрацию.

В пресс-службе мэрии города журналистам сообщили, что канализационные колодцы были прочищены днем в понедельник, 2 декабря, и вода из подвальных помещений уходит. Представитель администрации заверил, что управляющая компания приведет подвал в порядок.

Ранее жители города Арамиля пожаловались, что в одном из многоквартирных домов случился массовый прорыв батарей. Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Космонавтов, 15, корпус 1.