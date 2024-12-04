57-летняя Памела Андерсон вышла на публику без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон без макияжа посетила звездную церемонию

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон без макияжа посетила звездную церемонию вручения премии Gotham Awards в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

57-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» вышла на публику в кремовом облегающем платье без бретелей. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли в тон наряду. Вдобавок она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметики на лице, демонстрируя натуральную внешность.

В августе Памела Андерсон объяснила причину отказа от макияжа. По ее словам, она всегда хотела быть домохозяйкой и ее решение не использовать косметические средства — это лишь начало нового пути.