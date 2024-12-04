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14:47, 4 декабря 2024Ценности

57-летняя Памела Андерсон вышла на публику без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон без макияжа посетила звездную церемонию
Екатерина Ештокина

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон без макияжа посетила звездную церемонию вручения премии Gotham Awards в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

57-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» вышла на публику в кремовом облегающем платье без бретелей. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли в тон наряду. Вдобавок она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметики на лице, демонстрируя натуральную внешность.

В августе Памела Андерсон объяснила причину отказа от макияжа. По ее словам, она всегда хотела быть домохозяйкой и ее решение не использовать косметические средства — это лишь начало нового пути.

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