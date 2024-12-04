Акула искусала 60-летнего мужчину

В Австралии акула напала на 60-летнего подводного охотника

В Австралии акула напала на 60-летнего купальщика в штате Квинсленд. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел у берегов острова Кертис в 570 километрах к северу от города Брисбен. По информации News.com.au, пожилой мужчина занимался подводной охотой, когда его искусала хищная рыба. Он сумел добраться до берега, где очевидцы нападения оказали ему первую помощь.

Прибывшие на место спасатели обнаружили у пострадавшего укусы на обеих руках и отвезли его в больницу. Дежурный офицер спасательной станции заявил, что помощь случайных людей на берегу стала решающей в спасении мужчины, так как после укусов акулы у него началось сильное кровотечение.

Сотрудники береговой охраны также отметили, что нападения акул в этом районе случаются крайне редко. «Такое бывает нечасто, и каждый раз это уникальный случай, требующий нашего сотрудничества с другими службами, чтобы своевременно оказать помощь пациенту», — сказал представитель спасателей.

Какая именно акула напала на мужчину, не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах дайвер едва не лишился головы из-за нападения акулы. Инцидент с атакой хищной рыбы попал на видео.

