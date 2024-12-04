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03:50, 4 декабря 2024Мир

Аналитик оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Леонков заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за невыполнимых условий
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, поскольку НАТО выдвигает ей невыполнимые условия. Так вероятность вступления страны в блок в разговоре с RT оценил военный аналитик Алексей Леонков.

«В блоке опять сыплют обещаниями, намекая на какие-то шаги и планы по реализации вступления Украины в НАТО. При этом альянс выдвигает сразу ряд заведомо невыполнимых для Украины условий. Среди них — победа в конфликте с Россией», — отметил эксперт. Леонков перечислил другие условия: борьба с коррупцией и иные реформы, которые, по его словам, Киев тоже не в состоянии выполнить.

Членство Украины в НАТО — это то, «чего не случится никогда», утверждает аналитик. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО), и ни о какой победе Украины в конфликте «не может быть и речи».

Ранее стало известно, что на поиски консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО уйдут месяцы. Высокопоставленный дипломат альянса добавил, что в ходе заседания глав МИД стран блока в Брюсселе 3-4 декабря будет обсуждаться усиление позиций Украины в следующем году на фоне возможного начала переговоров.

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