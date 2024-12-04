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15:41, 4 декабря 2024Экономика

Бизнесу запретят навязывать клиентам покупку страховки и других услуг

Мишустин: бизнесу запретят навязывать клиентам страховку и другие услуги
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кабмин РФ подготовил поправки в закон, которые запретят бизнесу навязывать клиентам автоматическую покупку страховки и другие дополнительные услуги. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

Чтобы воспользоваться дополнительными товарами и услугами, покупателю необходимо будет дать согласие на это в письменной форме, уточнил премьер. Автоматическая отметка таким согласием считаться не будет, добавил он.

У россиян будет право отказаться от оплаты таких услуг, а также потребовать возврат средств в том случае, если та или иная компания все же сделает согласие на такие услуги незаметным и не оформит их в надлежащем виде, пояснил Мишустин.

Несмотря на ряд уже принятых в этом направлении мер, в Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы от граждан на такие инциденты, подчеркнул председатель правительства. Среди таких случаев он назвал продажу билетов на поезд и самолет, когда при оформлении покупки оказывается уже проставленной галочка, предусматривающая согласие на добровольное страхование.

Ранее россиянам дали совет по расторжению оформленного вместе с кредитом договора страхования жизни. Сделать это можно будет в течение месяца, при условии что расторжение предусмотрено самим договором страхования, пояснили в Роскачестве. При этом полный возврат всей суммы возможен только в течение нескольких первых дней после оформления договора и лишь в том случае, если полис еще не начал действовать, добавили там.

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