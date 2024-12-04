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06:01, 4 декабря 2024Мир

В ЕС сообщили о росте преступлений на почве ненависти против христиан

В ЕП сообщили о росте преступлений на почве ненависти против христиан
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) от Германии Томаш Фрелих сообщил, что в странах Евросоюза (ЕС) продолжает фиксироваться рост преступлений против христиан на почве ненависти. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма Фрелиха изучила «Лента.ру».

Ссылаясь на данные австрийской неправительственной Обсерватории по вопросам нетерпимости и дискриминации христиан в Европе (OIDAC), Фрелих пишет, что по сравнению с 2021 года количество преступлений на почве ненависти против христиан увеличилось на 44 процента, а поджогов церквей — на 75 процентов. «За 2022 год OIDAC задокументировал 748 преступлений на почве ненависти, связанных с христианством, в 30 различных странах, начиная от поджогов и заканчивая угрозами», — пишет член ЕП.

Так, Фрелих выражает удивление тем фактом, что в своем сообщении, озаглавленном «Нет места ненависти: Европа, объединившаяся против ненависти» ЕК не упоминает данные о преступлениях против христиан на почве ненависти. В связи с этим он спрашивает Еврокомиссию о причинах замалчивания этой темы.

«Почему в сообщении Комиссии, озаглавленном "Ненависти нет места: Европа, объединившаяся против ненависти", абсолютно ничего не говорится о значительном росте преступлений на почве ненависти против христиан? Какими аналитическими данными и базами данных о прошлом и мотивах тех, кто разжигает ненависть к христианам в любой форме, располагает Комиссия?» — спросил он.

Ранее евродепутат Габриэла Фиря сообщила о росте масштабов торговли людьми в странах Евросоюза. Она отметила, что ситуация с ростом торговли детьми усугубилась из-за миграционного кризиса.

«В последние годы несколько государств-членов сообщили об увеличении торговли людьми с целью трудовой эксплуатации до 21 процента от всех жертв торговли людьми), включая увеличение числа мужчин, принуждаемых к сельскохозяйственным работам. Торговцы людьми пользуются лазейками в законах, касающихся разрешений на работу, виз, прав работников и условий труда», — писала она.

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