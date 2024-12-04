Державший в страхе владельцев домов в Новой Москве вор-рецидивист в маске попал на видео

Кража в Новой Москве, совершенная вором-рецидивистом в маске, попала на видео

Кража в одном из домов в Новой Москве, совершенная вором-рецидивистом в силиконовой маске, попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как мужчина в одежде цвета хаки, перчатках, с рюкзаком за спиной и в маске на лице идет по участку. На следующем кадре он уже выбирается из дома через окно. Далее на видео попал его допрос, во время которого мужчина признает свою вину.

С июля по сентябрь вор держал в страхе владельцев коттеджей в Новой Москве, похищая из домов драгоценности, компьютерную технику и деньги. Чтобы не быть узнанным, он скрывал свое лицо под силиконовой маской. Всего в полицию обратились пять человек. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.