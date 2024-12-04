Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 4 декабря 2024Силовые структуры

Державший в страхе владельцев домов в Новой Москве вор-рецидивист в маске попал на видео

Кража в Новой Москве, совершенная вором-рецидивистом в маске, попала на видео
Варвара Митина (редактор)

Кража в одном из домов в Новой Москве, совершенная вором-рецидивистом в силиконовой маске, попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как мужчина в одежде цвета хаки, перчатках, с рюкзаком за спиной и в маске на лице идет по участку. На следующем кадре он уже выбирается из дома через окно. Далее на видео попал его допрос, во время которого мужчина признает свою вину.

С июля по сентябрь вор держал в страхе владельцев коттеджей в Новой Москве, похищая из домов драгоценности, компьютерную технику и деньги. Чтобы не быть узнанным, он скрывал свое лицо под силиконовой маской. Всего в полицию обратились пять человек. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

      Избивших россиянина в саду Сан-Галли подростков осудят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше