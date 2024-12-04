«Газпром» увеличил поставки газа в Европу через Украину

«Газпром» за сутки увеличил транзит газа через «Суджу» на 1,1 млн кубометров

По состоянию на 4 декабря «Газпром» увеличил поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом со ссылкой на представителя газового концерна сообщает ТАСС.

Компания прокачивает топливо в объеме 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Соответствующую заявку подтвердила украинская сторона. Накануне объем прокачки составил 41,3 миллиона кубометров.

Поставки сохраняются, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV. Неделей ранее российская компания заявила о прекращении поставок газа с 16 ноября, так как OMV решила взыскать присужденные ей арбитражем по спору с «Газпром экспортом» в размере 230 миллионов евро в счет платежей по договору на поставку газа в Австрию через Украину. Близкий к OMV источник объяснил, что компания воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что Молдавия может надавить на Украину через Евросоюз из-за проблем с транзитом российского газа. По словам специалиста, тема поставок газа для Молдавии сейчас достаточно острая, поэтому власти страны будут стараться обеспечить страну ресурсами всеми способами.