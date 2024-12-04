Генсек НАТО предупредил Трампа об угрозе из-за Украины

FT: Рютте предупредил Трампа об угрозе из-за неудачного соглашения по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа об угрозе для Вашингтона из-за потенциально неудачного для Запада соглашения по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам генсека альянса, мирное соглашение по Украине способно еще сильнее сблизить Россию с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это, по мнению Рютте, может представлять большую опасность для Штатов.

Он подчеркнул, что сейчас странам альянса надо сосредоточить все усилия на отправке Киеву большего количества оружия и боеприпасов, так как это может дать Украине шанс вступить в переговоры с более сильной позицией.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у Украины нет перспектив начать переговоры с Россией с позиции силы, а генсек НАТО нереалистично смотрит на сложившееся положение дел. «Прежде чем делать такие заявления, господин Рютте пусть лучше последит за ситуацией и не разбрасывается такими ничем не подкрепленными лозунгами», — сказал он.