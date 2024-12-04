Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 4 декабря 2024Мир

Генсек НАТО предупредил Трампа об угрозе из-за Украины

FT: Рютте предупредил Трампа об угрозе из-за неудачного соглашения по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа об угрозе для Вашингтона из-за потенциально неудачного для Запада соглашения по Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам генсека альянса, мирное соглашение по Украине способно еще сильнее сблизить Россию с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Это, по мнению Рютте, может представлять большую опасность для Штатов.

Он подчеркнул, что сейчас странам альянса надо сосредоточить все усилия на отправке Киеву большего количества оружия и боеприпасов, так как это может дать Украине шанс вступить в переговоры с более сильной позицией.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у Украины нет перспектив начать переговоры с Россией с позиции силы, а генсек НАТО нереалистично смотрит на сложившееся положение дел. «Прежде чем делать такие заявления, господин Рютте пусть лучше последит за ситуацией и не разбрасывается такими ничем не подкрепленными лозунгами», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал скорый выход его интервью с Лавровым

      Стало известно об успехах российских войск в районе Курахово

      В России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

      Аналитик оценил вероятность вступления Украины в НАТО

      Генсек НАТО предупредил Трампа об угрозе из-за Украины

      Российские военные рассказали об охоте за украинскими расчетами FPV-дронов

      Пара принесла в жертву 14-летнюю племянницу ради спасения сына

      Карлсон предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

      Карлсон заявил о фактически находящихся в состоянии войны с Россией США

      США запретили Зеленскому общаться с Карлсоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше