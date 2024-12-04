Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:14, 4 декабря 2024Россия

Глава Дагестана прокомментировал проблему незаконных врезов в газопроводы

Глава Дагестана Меликов возмутился незаконным потреблением газа в Махачкале
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих?» — задался вопросами чиновник.

Также Меликов возмутился, задав риторический вопрос: «Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?»

Глава республики пояснил, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Местные жители произвели незаконную врезку в газовую трубу и протянули резиновый шланг, чтобы пользоваться газом.

Он утончил, что вопрос незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.

Ранее жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа. Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Малкова, 18. По словам одной из его жительниц, газ в начале сентября отключили газовщики, которые не смогли попасть в некоторые квартиры для проведения осмотра вентиляционных каналов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине

      Домохозяек призвали смешать зубную пасту с солью с одной целью

      Гутерриш поддержал отмену военного положения в Южной Корее

      Кадыров высказался о сроках завершения спецоперации

      Кадыров предложил украинскому пленному умереть героем

      В Крыму машина с двумя людьми и собакой съехала в водохранилище

      В Палате представителей прокомментировали помилование сына Байдена

      Собянин назвал сроки открытия новых линий московского метро

      Несколько сотен протестующих перекрыли проспект около здания парламента в Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше