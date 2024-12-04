Глава Дагестана прокомментировал проблему незаконных врезов в газопроводы

Глава Дагестана Меликов возмутился незаконным потреблением газа в Махачкале

Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих?» — задался вопросами чиновник.

Также Меликов возмутился, задав риторический вопрос: «Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?»

Глава республики пояснил, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Местные жители произвели незаконную врезку в газовую трубу и протянули резиновый шланг, чтобы пользоваться газом.

Он утончил, что вопрос незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.

Ранее жители Перми пожаловались, что в их доме четвертый месяц нет газа. Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Малкова, 18. По словам одной из его жительниц, газ в начале сентября отключили газовщики, которые не смогли попасть в некоторые квартиры для проведения осмотра вентиляционных каналов.