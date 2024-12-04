Идею о закреплении приоритета россиян при приеме на работу назвали избыточной

Экономист удивился идее о закреплении приоритета россиян при приеме на работу

Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов счел избыточным предложение о закреплении в законодательстве приоритета россиян при приеме на работу. Его слова приводит «Говорит Москва».

Ранее в Госдуме предложили закрепить приоритет трудоустройства граждан РФ при приеме на работу. Согласно предложению депутатов, о котором стало известно РИА Новости, если на вакантное место невозможно принять россиянина, работодатель сможет заключить трудовой договор с иностранцем. Соответствующие изменения планируется внести в две статьи Трудового кодекса.

«У нас в Трудовом кодексе существуют все эти вещи. Смысл не очень понятен, как это будет реализовываться, механизм действия», — прокомментировал специалист.

Добромыслов уточнил, что у иностранцев в РФ сейчас нет льгот при трудоустройстве, а если речь идет о высококлассных специалистах, то их нанимают по другой категории и с другими условиями. «По общему порядку смысла большого я не вижу. У нас не хватает рабочих рук, поэтому конкуренции на рынке, на предприятиях сегодня нет. У нас сегодня предприятия борются за рабочего, чтобы он к ним пришел», — резюмировал эксперт.

По данным Росстата, безработица в России в октябре 2024 года снизилась до 2,3 процента, в пятый раз за этот год обновив минимумы с 1991 года.