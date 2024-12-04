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20:15, 4 декабря 2024Ценности

Иванка Трамп похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

Иванка Трампа похвасталась фигурой в купальнике на видео с занятия по серфингу
Мария Винар

Фото: @ivankatrump

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя предпринимательница поделилась в сторис видео с занятия по серфингу. На размещенных кадрах она запечатлена в черном слитном купальнике, оформленном белыми вставками и глубоким декольте. При этом бизнесвумен уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

В октябре фитнес-инструктор Иванки Трамп раскрыла секрет ее идеальной фигуры. Тогда тренер рассказала, что ее подопечная придерживается пяти базовых упражнений, направленных на развитие силы и повышения тонуса тела.

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