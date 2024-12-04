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10:05, 4 декабря 2024Силовые структуры

Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

МВД и ФСБ изъяли 250 кг черной икры в Хабаровском крае
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Хабаровском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ и Госавтоинспекции ОМВД России по Ульчскому району задержали двух местных жителей с 250 килограммами черной икры и осетрами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, опубликовав оперативное видео.

На кадрах видна машина, из которой силовики вынимают контейнеры с деликатесом и мешки с рыбой.

Полицейские остановили для досмотра внедорожник и нашли внутри 250 килограммов черной икры и рыбу семейства осетровых. Против браконьеров возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконный оборот водных биологических ресурсов»). Оба заключены под стражу. Икра и рыба помещены на ответственное хранение на склад МВД.

7 ноября сообщалось, что на Камчатке неизвестные пробрались на склад местного завода и украли полторы тонны красной икры.

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