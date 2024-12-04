Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:59, 4 декабря 2024Силовые структуры

Избивших россиянина в саду Сан-Галли подростков осудят

В Петербурге будут судить двух подростков, избивших мужчину в саду Сан-Галли
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух подростков, которые жестоко избили прохожего в саду Сан-Галли, чье бездыханное тело позже было найдено там же на скамейке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Несовершеннолетние обвиняются по части 3 статьи 30, пунктов «ж, и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Дело будет направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Полицию вызвал сам пострадавший ранним утром 19 марта. Прибывшие правоохранители нашли его с многочисленными следами побоев, но уже без признаков жизни, на лавочке. Его личность была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района.

По горячим следам полицейские нашли нападавших — несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет. Они избили мужчину беспричинно. В отношении двоих старших было возбуждено уголовное дело, младший 13 лет не подлежит привлечению к уголовной ответственности из-за возраста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше