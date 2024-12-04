Избивших россиянина в саду Сан-Галли подростков осудят

В Петербурге будут судить двух подростков, избивших мужчину в саду Сан-Галли

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух подростков, которые жестоко избили прохожего в саду Сан-Галли, чье бездыханное тело позже было найдено там же на скамейке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Несовершеннолетние обвиняются по части 3 статьи 30, пунктов «ж, и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Дело будет направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Полицию вызвал сам пострадавший ранним утром 19 марта. Прибывшие правоохранители нашли его с многочисленными следами побоев, но уже без признаков жизни, на лавочке. Его личность была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района.

По горячим следам полицейские нашли нападавших — несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет. Они избили мужчину беспричинно. В отношении двоих старших было возбуждено уголовное дело, младший 13 лет не подлежит привлечению к уголовной ответственности из-за возраста.

