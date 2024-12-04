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09:06, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего приговорили к тюремному заключению за хранение детского порно

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Mickey Huang

Mickey Huang. Кадр: Live Nation Taiwan

Известного тайваньского комика и телеведущего Микки Хуанга приговорили к тюремному заключению за хранение детской порнографии. Об этом сообщает Taiwan News.

Окружной суд Тайбэя признал Хуанга виновным в хранении тысяч порнографических материалов с участием 35 детей. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы и назначили штраф в 100 тысяч тайваньских долларов (около 325 тысяч рублей). В суде также заявили, что телеведущий не раскаялся в содеянном. Защита телеведущего попросила назначить ему условный срок, однако в этом было отказано.

Отмечается, что в 2023 году в ходе расследования полиция конфисковала жесткие диски с эротическими изображениями детей. Через год у Хуанга обнаружили еще больше порнографических фотографий, уточняет Taiwan News.

О том, что у Хуанга нашли десятки порнографических изображений с детьми, стало известно в августе 2024 года. Сообщалось, что в мае прокуратура предъявила ему обвинение в хранении фотографий семи несовершеннолетних девочек.

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