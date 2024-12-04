Кадыров извинился перед Маском за шутку про Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему нравится основатель Tesla Илон Маск. Руководитель региона в ходе прямой линии, трансляция которой велась на ЧГТРК «Грозный», извинился перед бизнесменом, если шутки в соцсетях могли его обидеть.

«Мне нравится его характер, жизненная позиция, и я люблю с ним пошутить в соцсетях», — рассказал Кадыров.

По словам руководителя региона, заявление о том, что Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, было шуткой. «Если мы чем-то обидели Илона Маска, мы просим прощения, так держать», — сказал глава Чечни.

В марте 2022 года Кадыров назвал Илоной бросившего президенту России Владимиру Путину «вызов» американского предпринимателя. Он отметил, что Маску нельзя тягаться с Путиным из-за разных весовых категорий. «Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США», — объяснил глава республики.

