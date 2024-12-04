Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:13, 4 декабря 2024Из жизни

Кинолог раскрыл главные проблемы двух популярных пород собак

Кинолог из Великобритании назвал главные проблемы такс и кокер-спаниелей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Zach Zook / Unsplash

Кинолог из Великобритании раскрыл главные проблемы двух популярных пород собак — такс и английских кокер-спаниелей. На пост специалиста в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы соцсетях подписано более 900 тысяч человек. Мужчина заявил, что в последнее время таксы стали невероятно популярны в Великобритании, однако он все чаще сталкивается с тем, что у этой породы наблюдаются проблемы с поведением. Кинолог уверен, что примерно в половине случаев таксы могут плохо себя вести из-за недостатка правильного воспитания и дрессировки.

Атертон также назвал проблемной породой английских кокер-спаниелей. По словам специалиста, они слишком много лают и часто бывают гиперактивными. При этом эти собаки очень тревожные и часто трусливы из-за неправильного воспитания. Кинолог сказал, что эта охотничья порода требует серьезной дрессировки, о чем их хозяева часто забывают.

Материалы по теме:
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022

Многие подписчики согласились с Атертоном. В частности, они отметили, что таксы, несмотря на милый внешний вид, не являются «милыми комнатными собачками», как многие считают. «Люди не изучают породу, а потом удивляются, как трудно этих собак дрессировать», — написал один комментатор.

Ранее кинолог из США назвал самые опасные для детей породы собак. На первое место в списке опасных для детей собак он поставил тибетских мастифов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР. Почему они сложили оружие?

      Раскрыты самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники

      Кинолог раскрыл главные проблемы двух популярных пород собак

      Появилось видео со звуком предполагаемого взрыва в Грозном

      Российский адвокат открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

      Медведев опубликовал «прозу на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде

      Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше