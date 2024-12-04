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18:27, 4 декабря 2024Из жизни

Медведь спрятался за деревом на улице и напугал мужчину с собакой

В Мексике медведь спрятался за деревом и напугал мужчину с собакой на улице
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Монтеррей, Мексика, медведь забрел на городскую улицу, обратил мужчину с собакой в бегство и попал на видео. Об этом сообщает Jam Press.

Медведь бродил между домами, как вдруг заметил приближающегося к нему человека. Он решил спрятаться за деревом, стоящим неподалеку, и встал за ним на две лапы. Тем временем ни о чем не подозревающий мужчина выгуливал собаку и подходил все ближе и ближе к хищнику.

В один момент медведь не выдержал, опустился на четыре лапы и выглянул из-за дерева. Тогда его и увидел мужчина. Хищник так сильно его напугал, что тот бросился бежать вместе с собакой. Медведь же спокойно отошел от дерева и двинулся в сторону беглеца. Никто не пострадал.

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Власти Монтеррея предупредили, что медведи все чаще и чаще появляются в городских районах. Туда они приходят в поисках пищи из-за масштабной застройки, вырубки лесов и изменения климата. При встрече с хищником местным жителям посоветовали не поворачиваться к нему спиной и отступать именно таким образом, не делать резких движений и говорить мягким голосом.

Ранее сообщалось, что в Индии две дворняги спасли мужчину от бросившегося на него медведя. Хищник испугался собак и сбежал.

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