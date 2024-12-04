Путин похвалил компании за рост инвестиций

Путин заявил о росте инвестиций бизнеса в основной капитал третий год подряд

Инвестиции в основной капитал в России растут третий год подряд, при этом бизнес справляется как с возникающими проблемами, так и с теми, которые пытаются ему создать извне. За это компании во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» похвалил президент страны Владимир Путин.

По его словам, в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7 процента, в 2023-м — 9,8 процента, а в первые девять месяцев текущего года — плюс 8,6 процента, что выше роста ВВП за указанные периоды.

Также глава государства подчеркнул, что именно инвестиции в основной капитал рассматриваются властями как залог замедления инфляции, потому что остановить рост цен предполагается с помощью роста предложения. Путин признал, что нынешний уровень инфляции в 8,8 процента достаточно высокий, поэтому правительство Центробанк должны приложить все усилия для его снижения.

Вместе с тем он попросил попросил правительство внимательнее оценивать адресатов помощи, выделяемой в той или иной форме из бюджета, но напомнил, что бороться с инфляцией нужно не допуская снижения доходов граждан и бюджетов регионов.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил Центробанк о том, что, повышая ключевую ставки и рассчитывая на результат увеличения инвестиций, он может совершать ошибку. Дело в том, указали эксперты, что при общем росте вложения в машины и оборудование не растут, хотя именно они отвечают за производительность.

По мнению аналитиков, в последние годы речь идет о скорее об увеличении расходов на поддержание текущего уровня, а нынешнее снижение из-за высоких ставок только усугубит проблемы.