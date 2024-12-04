Москвичей предупредили о гололедице

Гидрометцентр: в среду Москву ожидают гололедица и небольшие осадки

В среду, 4 декабря, в Москве ожидается облачная погода с умеренными осадками и гололедицей. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице составит от минус одного до плюс одного градуса днем и минус семь градусов ночью. В области столбики термометров могут оказаться в диапазоне от минус четырех до плюс одного градуса днем, а ночью опуститься до минус девяти.

Осадки будут носить местный характер, преимущественно речь идет о снеге. Также ожидается юго-западный ветер с переходом на северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755–761 миллиметров ртутного столба.

Ранее в трех федеральных округах России зафиксировали температурное превышение климатической нормы — Дальневосточном, Уральском и Сибирском.