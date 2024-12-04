Россиян предупредили о температурных аномалиях

Синоптик Вильфанд: температурные аномалии зафиксированы в трех округах России

Превышающие климатическую норму температуры зафиксированы в трех федеральных округах России — Дальневосточном, Уральском и Сибирском. О погодных аномалиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«На Урале до конца недели температура будет существенно выше нормы, в Екатеринбурге — на 8 градусов выше, а в Салехарде — на 16. Очаг тепла, очаг положительных аномалий [температуры] смещается на юго-восток Сибирского федерального округа и на юго-запад Дальневосточного, то есть это юг Красноярского края и юг Якутии. В Якутии аномалии фиксируются в диапазоне 16-20 градусов», — рассказал синоптик.

Вильфанд пояснил, что нетипичная погода связана с перемещением атлантических воздушных масс по северной половине азиатской части страны. С 5 декабря, по прогнозам метеоролога, теплые потоки воздуха будут захватывать и южные районы.

Поэтому в воскресенье, 8 декабря, температура на 12-16 градусов выше нормы ожидается в Хабаровском крае, на юге Якутии и на севере Амурской области. Вильфанд подчеркнул, что атлантический воздух редко добирается до этих регионов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что зима в России будет теплой. При этом температуры теплее нормы будут как в европейской части страны, так и в Сибири, уточнил синоптик.