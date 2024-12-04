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18:06, 4 декабря 2024Бывший СССР

На Украине уничтожили БТР украинского производства

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БТР-4 производства Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

В бою в Харьковской области Украины уничтожен БТР-4 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Там сообщили о попадании FPV-дрона в бронетранспортер, которым управляли операторы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России. Это произошло в Харьковской области.

БТР-4 является бронетранспортером, производящимся на Украине с 2008 года.

Ранее ВС России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Сообщается, что в ходе атаки уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета.

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