На Украине уничтожили БТР украинского производства

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БТР-4 производства Украины

В бою в Харьковской области Украины уничтожен БТР-4 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Там сообщили о попадании FPV-дрона в бронетранспортер, которым управляли операторы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России. Это произошло в Харьковской области.

БТР-4 является бронетранспортером, производящимся на Украине с 2008 года.

Ранее ВС России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Сообщается, что в ходе атаки уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета.