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13:56, 4 декабря 2024Экономика

Набиуллина назвала огромным потенциал выхода компаний на биржу

Глава ЦБ Набиуллина: бизнесу требуются дополнительные стимулы для выхода на IPO
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России существует огромный потенциал для размещения компаний на бирже, но бизнесу для этого требуются дополнительные стимулы. Об этом на форуме ВТБ «Россия Зовет!» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает «РБК Инвестиции».

В целом инвесторы заняли выжидательную позицию, добавила Набиуллина. В этом году количество компаний, вышедших на IPO (публичное первичное размещение акций), оказалось рекордным за десять лет — сразу 19. Однако объемы остаются незначительными, поскольку капитал компании привлекли на 102 миллиарда рублей, а объем кредитов, полученных бизнесом, за это время составил 12,5 триллиона.

Правительство и ЦБ занимаются обсуждением возможных стимулов, отметила руководитель регулятора. Среди них она назвала переориентацию мер господдержки. Также Набиуллина положительно отреагировала на предложение замруководителя администрации президента Максима Орешкина не выделять субсидии непубличным компаниям.

Ранее основатель сети «Красное & Белое» («К&Б») Сергей Студенников аргументировал отказ выходить на биржу неактуальностью инструмента в условиях высоких ставок по депозитам. Сейчас инвестору выгоднее отнести деньги в банк, пояснил он. При этом в 2021 году компания Mercury Retail Holding, в состав которой входит «К&Б», планировала выйти на IPO и привлечь там до 1,3 миллиарда долларов.

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