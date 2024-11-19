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17:04, 19 ноября 2024Экономика

Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

Основатель «Красного & Белого» об отказе от IPO: выгоднее отнести деньги в банк
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников объяснил отказ от IPO (публичное первичное размещение акций) неактуальностью инструмента в условиях, когда банковские вклады приносят инвесторам больший доход. Комментарий бизнесмен дал в беседе с РБК.

Mercury Retail Holding PLC — крупнейший продавец алкоголя в России, в состав которого входят «Красное & Белое» и «Бристоль» в 2021 году отказался выходить на биржу буквально накануне IPO, которое должно было стать крупнейшим на Московской бирже с 2013-го.

В ответ на вопрос журналиста о том, не вернулись ли в компании к идее о размещении акций, Студенников, который, как сообщалось весной, стал единственным за год российским миллиардером, удвоившим свое состояние, ответил, что не видит в процедуре смысла в нынешних условиях. «Сегодня можно просто деньги отнести в банк — и инвестируйте на свой депозит. Зачем инвестору риски IPO? Как мы можем быть ему интересными, если пообещаем максимум 2 процента доходности?» — высказался предприниматель, уточнив, что деньги компании на депозиты не уводятся. «Постоянно держим баланс между займом и между депозитом», — объяснил он.

В этом же интервью Студенников рассказал, что не думает о передаче бизнеса детям и относится к делу «как к своей жизни», приведя в пример историю об Александре Македонском, который попросил близких сделать в гробу дырки, «чтобы все вокруг видели, что я всем миром владею, но на тот свет ухожу ни с чем, с пустыми руками».

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