Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

РБК: создатель «Красного & Белого» вспомнил слова Македонского, говоря о бизнесе

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников рассказал, что не думает о передаче бизнеса детям и относится к делу «как к своей жизни». В беседе с РБК бизнесмен привел в пример историю об Александре Македонском.

По его словам создавший огромную державу исторический деятель попросил близких сделать две дырки в гробу. «Руки туда мои высуньте, и когда понесете меня, чтобы все вокруг видели, что я всем миром владею, но на тот свет ухожу ни с чем, с пустыми руками», — процитировал Студенников великого полководца, уточнив, что не относится к бизнесу «так, что я должен как-то монетизировать эту историю и в гроб все эти монеты унести».