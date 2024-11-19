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12:34, 19 ноября 2024Экономика

Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

РБК: создатель «Красного & Белого» вспомнил слова Македонского, говоря о бизнесе
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников рассказал, что не думает о передаче бизнеса детям и относится к делу «как к своей жизни». В беседе с РБК бизнесмен привел в пример историю об Александре Македонском.

По его словам создавший огромную державу исторический деятель попросил близких сделать две дырки в гробу. «Руки туда мои высуньте, и когда понесете меня, чтобы все вокруг видели, что я всем миром владею, но на тот свет ухожу ни с чем, с пустыми руками», — процитировал Студенников великого полководца, уточнив, что не относится к бизнесу «так, что я должен как-то монетизировать эту историю и в гроб все эти монеты унести».

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