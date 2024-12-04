Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 4 декабря 2024Забота о себе

Назван помогающий снизить давление напиток

Британский фонд сердца: сок свеклы способен снизить давление
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Употребление 250 миллилитров сока из свеклы в день способно снизить давление и улучшить здоровье сердца. Помогающий снизить давление напиток назвали эксперты Британского фонда сердца (BHF), передает издание Express.

Старший диетолог BHF Виктория Тейлор посоветовала регулярно употреблять сок из свеклы. По ее словам, этот напиток нормализует давление, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

В BHF объяснили, что польза свеклы заключается в содержащихся в ней нитратах. Тем, кто не любит этот овощ, эксперты посоветовали включить в рацион капусту, шпинат, сельдерей, бананы и клубнику, в состав которых входят те же полезные микроэлементы.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Употребление цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, а также отказ от алкоголя, сладостей и соли — лучший способ контролировать гипертонию», — добавила Тейлор.

Ранее кардиолог Арина Арланова назвала простые правила профилактики инфаркта. И в первую очередь доктор посоветовала постоянно двигаться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

      Готовность родителей заводить детям банковские карты оценили

      Десятки домов остались без воды в российском городе

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Соратники Байдена ополчились на президента из-за помилования его сына

      В граничащем с Подмосковьем регионе подавили два БПЛА

      Врачи задумались о присвоении инвалидности актеру «Квартета И»

      Назван помогающий снизить давление напиток

      Украина пыталась атаковать пять регионов России

      Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше