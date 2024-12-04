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15:48, 4 декабря 2024Ценности

Названо имя инвестора в «Хохлому» на месте Chanel в ГУМе

Миллиардер Седых инвестировал личные средства в «Хохлому» на месте Chanel в ГУМе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анатолий Седых

Анатолий Седых. Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых инвестировал средства в салон «Хохлома», который открылся в ГУМе. Имя инвестора назвали в РБК.

Известно, что торговый дом «Хохлома» открыл салон на месте бывшего бутика французского бренда Chanel. Открытие магазина, в котором представлена дебютная коллекция дома с дизайнером Аленой Ахмадуллиной, состоялось 4 декабря. На мероприятии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что миллиардер инвестировал в проект личные средства. По словам Седых, ОМК давно работает в Нижегородской области, с которой связана история хохломской росписи, и поддерживает развитие культурных инициатив региона. Объем вложений в проект бизнесмен не раскрыл.

Ранее, в декабре, россияне получили возможность купить вещи Безрукова и Собчак.

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