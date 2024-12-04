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01:11, 4 декабря 2024Ценности

Папарацци сняли 53-летнюю телезвезду в купальнике на море

Телезвезда Бетенни Франкель попала в объектив папарацци в купальнике на море
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maya Dehlin Spach / FilmMagic / Getty Images

Папарацци сняли американскую телезвезду и бизнесвумен Бетенни Франкель в откровенном наряде на море. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость попала в объективы уличных фотографов, выходя из воды в кремовом слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок она распустила ллинные темные волосы, дополнив образ многочисленными украшениями в виде браслетов.

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