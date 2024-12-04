Певица Азиза высказалась по делу о расправе над Тальковым

Певица Азиза прибыла в суд Петербурга как свидетель по делу об убийстве Талькова

Певица Азиза приехала в суд Санкт-Петербурга в качестве свидетеля по делу о расправе над Игорем Тальковым. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, певица считает, что можно было избежать трагедии. Участникам конфликта нужно было быть дипломатичнее.

В июле Следственный комитет России объявил о завершении следствия по событиям 33-летней давности. По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».

Среди 150 свидетелей по делу оказалось множество знаменитостей, в том числе Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита. 13 ноября показания по делу в суде дала певица Наташа Королева (настоящее имя — Наталия Порывай).

Ранее сообщалось, что по делу о расправе над Тальковым дала показания еще одна российская певица.