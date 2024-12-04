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20:27, 4 декабря 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время полета

Aviaincident: пилотов самолета S7 пытались ослепить лазером во время полета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Cangavi / Shutterstock / Fotodom

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 пытались ослепить лазером во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

3 декабря Embraer 170 с пассажирами на борту выполнял рейс из Иркутска в Красноярск. При заходе на посадку экипаж доложил, что на кабину направили луч зеленого цвета.

Отмечается, что злоумышленники, пытавшиеся ослепить пилотов, находились в районе улицы Молокова в Красноярске. Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

Тем временем в Сочи рейс авиакомпании «Азимут» до Тель-Авива задержали на семь часов. Причиной стала техническая неисправность самолета Superjet 100.

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