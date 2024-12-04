Посетивший 94 страны путешественник раскрыл действенные способы сэкономить в поездках

Business Insider: опытный путешественник посоветовал не брать наличные в поездки

Посетивший 94 страны за девять лет путешественник раскрыл действенные способы сэкономить во время поездок по миру. Об этом он рассказал в материале для Business Insider.

В первую очередь он посоветовал не брать наличные деньги и не обменивать валюту заранее. «Обычно конвертация денег перед поездкой обходится дороже, чем снятие местной валюты в банкомате», — объяснил он. Мужчина рекомендовал завести дебетовую карту в банке, который не взимает комиссию за международные транзакции, соблюдает рыночные курсы обмена валют и возмещает комиссию за снятие наличных в банкомате.

Также сэкономить можно на развлечениях — автор рекомендовал искать бесплатные мероприятия. О них могут писать в местных СМИ. К примеру, в библиотеках проходят просмотры кино, а музеи предлагают свободный вход в некоторые дни. Кроме того, опытный путешественник заметил, что гораздо выгоднее отправляться в поездки без багажа — только с ручной кладью.

Ранее другая путешественница назвала Испанию лучшей страной для туризма. Латифа Аль-Хазза заметила, что ей не составило труда выбрать лидера своего личного рейтинга.