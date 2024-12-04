Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:14, 4 декабря 2024Путешествия

Посетивший 94 страны путешественник раскрыл действенные способы сэкономить в поездках

Business Insider: опытный путешественник посоветовал не брать наличные в поездки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: freepik / Freepik

Посетивший 94 страны за девять лет путешественник раскрыл действенные способы сэкономить во время поездок по миру. Об этом он рассказал в материале для Business Insider.

В первую очередь он посоветовал не брать наличные деньги и не обменивать валюту заранее. «Обычно конвертация денег перед поездкой обходится дороже, чем снятие местной валюты в банкомате», — объяснил он. Мужчина рекомендовал завести дебетовую карту в банке, который не взимает комиссию за международные транзакции, соблюдает рыночные курсы обмена валют и возмещает комиссию за снятие наличных в банкомате.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Также сэкономить можно на развлечениях — автор рекомендовал искать бесплатные мероприятия. О них могут писать в местных СМИ. К примеру, в библиотеках проходят просмотры кино, а музеи предлагают свободный вход в некоторые дни. Кроме того, опытный путешественник заметил, что гораздо выгоднее отправляться в поездки без багажа — только с ручной кладью.

Ранее другая путешественница назвала Испанию лучшей страной для туризма. Латифа Аль-Хазза заметила, что ей не составило труда выбрать лидера своего личного рейтинга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Актер Калкин объяснил отказ показывать детям «Один дома»

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы

      Лобовое стекло самолета с пассажирами на борту треснуло из-за удара молнии

      Небензя высказался об отношении Киева к детям

      Российский военный отвлек на себя миномет и спас сослуживцев

      Разгадана тайна рентгеновского излучения

      Глава Международной федерации гимнастики обратился к Латыниной

      На Украине заявили о худшей ситуации с начала конфликта

      Российский депутат на машине провалился в яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше