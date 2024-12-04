Причастный к подрыву «Невского экспресса» попал в список террористов Росфинмониторинга

Причастного к подрыву «Невского экспресса» внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Павла Косолапова, причастного к подрыву «Невского экспресса» в 2007 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне Росфинмониторинга указан Косолапов Павел Павлович 27.02.1980 года рождения из Волгоградской области.

Он объявлен в розыск за организацию теракта, произошедшего в августе 2007 года. Тогда под Малой Вишерой был подорван поезд «Невский экспресс», следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Пострадали 60 человек, 30 человек госпитализировали, жертв не было.

Следствие установило, что теракт был совершен группой, подконтрольной главарю чеченских боевиков Доку Умарову.