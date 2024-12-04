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09:02, 4 декабря 2024Наука и техника

Раскрыта загадка древних табличек с геометрическими узорами

Узоры на древних табличках из Иберии оказались генеалогическими записями
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Археологи провели анализ гравированных древних табличек, найденных на территории Иберийского полуострова, и раскрыли загадку, связхзанную с их возможным предназначением. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале European Journal of Archaeology.

Гравированные таблички размером с ладонь украшены геометрическими узорами, включая зигзаги, треугольники и горизонтальные линии. Исследователи предполагают, что они представляют собой записи, указывающие на принадлежность к определенному клану или на генеалогическое расстояние до предка. Эти узоры могли происходить от более ранних культурных традиций, таких как рисунки на одежде или телесная роспись.

Для проверки гипотезы ученые проанализировали 657 табличек, сосредоточившись на таких аспектах, как дизайн, географическое распределение и связь с размерами могил. Особое внимание уделялось числу горизонтальных регистров, которые, как считают исследователи, могли фиксировать важную информацию, требующую точности.

Одним из ключевых результатов стало обнаружение корреляции между количеством регистров на табличках и удаленностью от региона Алентежу, где, предположительно, находилось их место происхождения. С увеличением расстояния от этого региона число регистров возрастало, что может свидетельствовать о последовательных поколениях, удалявшихся от основного центра.

Еще одним важным выводом стало соответствие между размерами гробниц и количеством найденных в них табличек. В более крупных захоронениях, предположительно принадлежавших элите, таблички встречались чаще, что подтверждает гипотезу о том, что такие артефакты могли фиксировать родословные богатых или знатных семей.

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