Раскрыты масштабы снежного покрова в России

Синоптик Вильфанд: 92 процента территории России покрыто снегом

Порядка 92 процентов территории России сейчас покрыто снегом. Масштабы выпавших осадков в стране раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, снега нет только в некоторых регионах в четырех федеральных округах. Так, покров не сформировался в Ставропольском крае, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях, а также на юго-западе Приволжского федерального округа. Местами снег лежит в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«Если сравнивать эти регионы с Дальневосточным федеральным округом — они не равны, а отличаются по площади. Именно поэтому территория, покрытая снегом, превышает 90 процентов», — пояснил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов о температурных аномалиях. Погода в некоторых регионах сильно теплее климатической нормы из-за прихода атлантических воздушных масс.