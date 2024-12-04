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14:38, 4 декабря 2024Путешествия

Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

МЧС предупредило россиян о риске схода лавин на курортах Домбай и Архыз
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В горах Карачаево-Черкессии, в том числе на двух горнолыжных курортах — Домбае и Архызе, лавиноопасно. Об этом россиян предупредили в пресс-службе регионального МЧС страны.

Повышенный риск схода лавин ожидается в республике с 4 декабря до 18:00 6 декабря. Спасатели призвали жителей региона и туристов соблюдать правила безопасности: не выходить в горы в снегопад, следить за переменой погоды, знать возможные места схода снега и кататься только на размеченных трассах.

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В то же время на курорте Архыз отметили, что трассы расположены вне зоны образования лавин. «Для дополнительной защиты установлены противолавинные барьеры. Трассовое катание на открытых трассах курорта безопасно», — цитирует пресс-службу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на горнолыжных курортах страны. Один день обойдется любителям катания в среднем в 16,1 тысячи рублей.

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