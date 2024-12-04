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16:34, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидный признак диабета

Врач Агапкин: постоянное чувство голода может быть признаком диабета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный признак диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что постоянное чувство голода может указывать на это заболевание. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что постоянное чувство голода может быть симптомом диабета второго типа. Агапкин согласился с предположением девушки.

«Действительно, вместе с инсулинорезистентностью у людей с сахарным диабетом второго типа развивается такое состояние, которе называется лептинорезистентность», — рассказал медик. Специалист пояснил, что лептин — это гормон, который отвечает за чувство сытости. «У диабетиков чувствительность к этому гормону снижается, они все время не чувствуют насыщения», — заключил врач.

Ранее Агапкин также раскрыл способ снизить уровень сахара в крови без таблеток. Врач посоветовал тем, кто хочет уменьшить уровень глюкозы в организме, включить в рацион корицу.

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