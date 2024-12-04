Россиянам стали почти в два раза реже отказывать в британских визах

Количество отказов россиянам в британских визах снизилось почти в два раза

В 2024 году российским туристам стали в два раза реже отказывать в британских визах по сравнению с 2023-м. Новые данные по выдаче документов для въезда в Соединенное Королевство опубликованы на сайте британского правительства.

Согласно источнику, за девять месяцев 2024 года россияне подали почти 44,8 тысячи заявлений на визы, и только 5,3 тысячи их не выдали — процент одобрения составил 87.

По данным компании The Royal Visa, которая занимается вопросами оформления виз в Великобританию, в 2023 году англичане отказали 22 процентам заявителей из России. Таким образом, количество отказов соотечественникам в британских визах снизилось почти в два раза.

Ранее Великобритания вошла в список стран с самыми дорогими визами для россиян. В нем также оказались Республика Конго, Экваториальная Гвинея, США и Австралия.

