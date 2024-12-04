Россиянин выманил миллионы рублей у микрокредитной организации

Житель Тобольска получил микрозаймы на 2,6 млн рублей без подписания договора

Житель Тобольска получил 2,6 миллиона рублей в микрокредитной организации «Стабильные финансы», не подписывая при этом никакого договора о займе средств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина пытался зарегистрироваться в микрокредитной организации, чтобы взять взаймы определенную сумму, в процессе чего ему пришла смс с кодом для подтверждения регистрации. Он, однако, по какой-то причине решил не вводить в систему этот код, но деньги на его счет все равно пришли (возможно, вследствие технической ошибки).

Заемщик решил нажиться на этой возможности: он повторял эту схему в течение всего месяца, и в результате получил 53 микрозайма на 2,6 миллиона рублей. В какой-то момент микрофинансовая организация заметила утечку средств, обнаружила ошибку, а затем предъявила мужчине иск.

В результате с него, помимо названной суммы, взыскали также проценты за пользование средствами. Вдобавок Тобольский районный суд обязал ответчика заплатить госпошлину (размер которой в сравнении с масштабом самого иска оказался небольшим). При этом признавать свою вину мужчина отказался.

Ранее стало известно, что раздававшая микрокредиты контора выкладывала в сеть снимки голых должников. Частную ростовщическую организацию создали в Таиланде муж и жена из провинции Прачинбури. Пострадавший от их действий заемщик рассказал, что его фотографии появились в сети, когда он на один день задержал выплату процентов по займу.

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