Россиянина оштрафовали за курение на своем балконе

В Курске мужчина получил штраф 10 тысяч рублей за курение на своем балконе

Житель Курска получил штраф за курение на балконе своей квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Соседи мужчины, живущие за стенкой от него, обратились в суд с жалобой на то, что тот постоянно курит на балконе, из-за чего в их квартиру попадает табачный дым. При этом, по словам подавших иск супругов, в их семье никто не курит, а у женщины есть заболевание — табачный дым провоцирует у нее кашель. Сосед-курильщик проигнорировал устные и письменные требования пары не дымить на балконе, и тогда они пошли в суд. Жители Курска отметили, что действия мужчины причиняют им нравственные и физические страдания.

В результате суд первой инстанции, основываясь на статьях 1 и 4 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и разъяснениями Верховного Суда, постановил, что проживающие в жилом помещении граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, которая свободна от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, в том числе курения соседей. По мнению суда, мужчина должен курить так, чтобы дым не распространялся за его пределы и не доставлял соседям неудобства.

Курильщика обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей — по пять тысяч каждому. Ответчик попытался обжаловать решение, однако Курский областной суд признал его законным, и оно вступило в силу.

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