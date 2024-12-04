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14:31, 4 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

В Ижевске осудили мужчину за кражу криптовалюты
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Redpixel.pl / Shutterstock / Fotodom  

В Ижевске осудили мужчину за кражу криптовалюты со счетов знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Его осудили по статье 158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении электронных денежных средств, в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 21-летний местный житель в апреле узнал о наличии у знакомого криптовалюты. Он договорился похитить ее со своим товарищем. После совместного распития спиртных напитков потерпевший уснул и преступник воспользовался этой возможностью. Он взял телефон пострадавшего и следуя инструкциям своего соучастника, перевел цифровые деньги в размере 11 900 долларов США на счета сообщников за пределами России.

В суде обвиняемый признал вину и возместил более 1,1 миллиона рублей. Это было учтено как смягчающее обстоятельство и назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что вор-рецидивист в маске несколько месяцев держал в страхе владельцев домов в Новой Москве.

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