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15:12, 4 декабря 2024Мир

Российские военные помогли сирийским курсантам прорвать окружение под Алеппо. Как идут бои за страну?

Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо при поддержке военных РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Кадеты и офицеры военно-технической академии имени бывшего президента республики Хафеза Асада в Алеппо были выведены из окружения террористов. Как сообщило командование Сирийской арабской армии (САР), прорваться им помогли российские войска.

Курсанты попали в окружение боевиков, когда те ворвались в здание с различными видами оружия и начали применять артиллерию, пулеметы и авиацию.

«Кадеты и офицеры военно-технической академии отважно и стойко ответили на страшные нападения террористов», — отмечается в заявлении. Также командование САР отметило совместные усилия России и Сирии, подчеркнув, что военно-политическая координация между странами помогла снять осаду террористических группировок, а также помочь кадетам «благополучно покинуть академию», добравшись до города Хомс. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.

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3 декабря 2024

Террористы захватили Алеппо 27 ноября

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. За несколько дней боевикам удалось взять под контроль территорию площадью 400 квадратных километров и ключевые транспортные узлы.

За три дня сирийские военные уничтожили около тысячи боевиков, а также продолжили уничтожать опорные пункты террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена) в окрестностях Алеппо и Идлиба.

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

3 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама. Как сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель», за ночь боевики не смогли закрепиться в окрестностях города.

«Прибывшие в город части 25-й дивизии специального назначения "Силы тигра" во главе с вернувшимся туда генералом Сухель Аль-Хасаном продолжают удерживать город и подходы к нему при помощи российских специалистов и ударов авиации по тылам боевиков», — говорится в публикации.

Позже в Минобороны Сирии сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над городом Хама и в настоящий момент проводит зачистку поселений в провинции.

Фото: Ghaith Alsayed / AP

В России высказались об угрозе конфликта с Турцией из-за Сирии

По данным турецкой газеты Hürriyet, наступление боевиков поддерживается президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который якобы стремится усилить давление на Башара Асада после провала переговоров о нормализации двусторонних отношений. Также на Западе заявили о возможном конфликте между Россией и Турцией на фоне событий в Сирии.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, конфликт России и Турции на данный момент маловероятен.

Конфликт между нашими странами, я думаю, — это желание некоторых сторон. Сейчас мы знаем о совершенных террористических актах в некоторых провинциях Сирии, знаем, что войска Дамаска отступили. Турция, со своей стороны, официально заявляет, что не причастна к поддержке террористических группировок. Но кто-то, очевидно, их поддерживает

Алексей Чепадепутат Госдумы

Он также отметил, что если Россия увидит прямую поддержку Турцией террористических группировок, может состояться некий разговор с Эрдоганом, а пока усугублять ситуацию не стоит.

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