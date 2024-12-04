Российские военные помогли сирийским курсантам прорвать окружение под Алеппо. Как идут бои за страну?

Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо при поддержке военных РФ

Кадеты и офицеры военно-технической академии имени бывшего президента республики Хафеза Асада в Алеппо были выведены из окружения террористов. Как сообщило командование Сирийской арабской армии (САР), прорваться им помогли российские войска.

Курсанты попали в окружение боевиков, когда те ворвались в здание с различными видами оружия и начали применять артиллерию, пулеметы и авиацию.

«Кадеты и офицеры военно-технической академии отважно и стойко ответили на страшные нападения террористов», — отмечается в заявлении. Также командование САР отметило совместные усилия России и Сирии, подчеркнув, что военно-политическая координация между странами помогла снять осаду террористических группировок, а также помочь кадетам «благополучно покинуть академию», добравшись до города Хомс. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.

Террористы захватили Алеппо 27 ноября

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. За несколько дней боевикам удалось взять под контроль территорию площадью 400 квадратных километров и ключевые транспортные узлы.

За три дня сирийские военные уничтожили около тысячи боевиков, а также продолжили уничтожать опорные пункты террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена) в окрестностях Алеппо и Идлиба.

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

3 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама. Как сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель», за ночь боевики не смогли закрепиться в окрестностях города.

«Прибывшие в город части 25-й дивизии специального назначения "Силы тигра" во главе с вернувшимся туда генералом Сухель Аль-Хасаном продолжают удерживать город и подходы к нему при помощи российских специалистов и ударов авиации по тылам боевиков», — говорится в публикации.

Позже в Минобороны Сирии сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над городом Хама и в настоящий момент проводит зачистку поселений в провинции.

Фото: Ghaith Alsayed / AP

В России высказались об угрозе конфликта с Турцией из-за Сирии

По данным турецкой газеты Hürriyet, наступление боевиков поддерживается президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который якобы стремится усилить давление на Башара Асада после провала переговоров о нормализации двусторонних отношений. Также на Западе заявили о возможном конфликте между Россией и Турцией на фоне событий в Сирии.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, конфликт России и Турции на данный момент маловероятен.

Конфликт между нашими странами, я думаю, — это желание некоторых сторон. Сейчас мы знаем о совершенных террористических актах в некоторых провинциях Сирии, знаем, что войска Дамаска отступили. Турция, со своей стороны, официально заявляет, что не причастна к поддержке террористических группировок. Но кто-то, очевидно, их поддерживает Алексей Чепа депутат Госдумы

Он также отметил, что если Россия увидит прямую поддержку Турцией террористических группировок, может состояться некий разговор с Эрдоганом, а пока усугублять ситуацию не стоит.