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14:57, 4 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска вошли в Новый Комар

Рогов: ВС России вошли в Новый Комар в Донбассе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска продвинулись в районе Раздольного и вошли в населенный пункт Новый Комар в Донбассе. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Российские войска выравнивают линию фронта южнее Великой Новоселки, около 10 квадратных километров освободили. Вошли в населенный пункт Новый Комар, идут активные боевые действия», — заявил Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы России также наступают в районе Великой Новоселки.

Ранее Рогов заявил о контроле ВС России над высотками в Курахово. По его словам, украинские войска отступают к западным границам города.

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