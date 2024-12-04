Российский адвокат открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

В Ленобласти адвокат выстрелил в мужчину из-за дорожного конфликта

В Ленинградской области 50-летнего адвоката задержали за выстрел на Литейном проспекте. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, мужчина в ходе дорожного конфликта достал травматический пистолет Grand Power и выстрелил в сторону ног водителя. Разрешение на оружие адвокат получил в марте.

Потерпевшим оказался 38-летний специалист по связям в коммерческой фирме. Он написал заявление в полицию. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.