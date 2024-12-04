Российский бизнес сможет лучше управлять рекламой

Представлена обновленная версия VK CXhub для управления рекламой

VK представила обновленную версию маркетинговой платформы VK CXhub. Как рассказали в пресс-службе, компании смогут проще анализировать результаты рекламных кампаний, быстро корректировать стратегии для достижения целей и эффективнее использовать рекламный бюджет.

Обновленный модуль CDP (Customer Data Platform) позволяет оценивать охват рекламы, анализировать, сколько людей ее увидели и как часто они с ней взаимодействовали, сопоставлять конверсии, чтобы понимать, какие маркетинговые действия приводят к нужным результатам во всех каналах, оптимизировать бюджет, направляя деньги в те каналы, которые работают лучше всего. Вся информация визуализируется в удобных и понятных дашбордах.

Благодаря объединению данных о кликах, показах и просмотрах в рекламных системах VK с внешними данными компании получают полное представление о том, как пользователи взаимодействуют с их брендом. Это помогает настраивать рекламу и привлекать дополнительную целевую аудиторию.

В обновленном модуле все данные приводятся к единому стабильному идентификатору, это позволяет оценивать охват рекламы и эффективную частоту не в разрозненных рекламных идентификаторах, а также связывать онлайн- и офлайн-касания с рекламой. В личном кабинете можно анализировать post-view и post-click показатели, строить многоканальные цепочки маркетинговых касаний и оценивать их с точки зрения затрат, конверсий и продаж.

Заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин рассказал, что работая над обновлением кабинета CDP-платформы VK CXhub, команда ориентировалась на запросы рынка и клиентов.

«Наша цель — помогать бизнесу решать конкретные задачи, такие как повышение эффективности рекламных кампаний и увеличение продаж. Обновленный кабинет позволяет рекламодателям собирать любые доступные данные о клиентах в едином интерфейсе и получать сквозную аналитику, помогающую принимать обоснованные решения на каждом этапе рекламной кампании», — рассказал он.