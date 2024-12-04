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09:32, 4 декабря 2024Экономика

Российский регион остался без тепла и света в 20-градусный мороз

Mash: в пяти районах Амурской области пропали тепло и свет в 20-градусный мороз
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В пяти районах Амурской области пропали тепло и свет в 20-градусный мороз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стала серьезная авария на местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — в результате мощности перестало хватать для обогрева домов. По данным Mash, из строя вышло оборудование, которое регулирует температуру.

Отопление и электричество отключились в Бурейском, Ивановском, Тамбовском, Константиновском и Благовещенском районах. По словам местных жителей, в квартирах заметно похолодало — пострадавшим приходится надевать много одежды и ждать специалистов.

Восстановительные работы планируют завершить ко второй половине дня. Пострадавших же призвали запастись водой, так как есть риск отключения электронасосов.

Ранее почти полсотни домов остались без отопления в Новосибирске. Коммунальная авария произошла в Кировском районе российского города — в итоге тепла лишились 48 многоквартирных зданий. Коммунальщики уже провели сварочные работы, но во время подачи теплоносителя увидели дефект трубопровода.

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