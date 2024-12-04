Шольц назвал глупостью отсутствие диалога с Путиным

Шольц: отсутствие диалога с Путиным было бы глупостью для ЕС и Германии

Отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным было бы глупостью и слабостью для Европейского союза (ЕС) и Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — отметил политик.

Ранее Шольц заявил, что Германия не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России и не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Глава немецкого правительства также подчеркнул, что «будет продолжать делать все возможное» для того, чтобы не допустить эскалации на Украине, а также прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.