Сорвавшему рейс пьяному пассажиру пригрозили 20 годами тюрьмы

Сорвавшему рейс в Нью-Йорк пьяному пассажиру из США пригрозили 20 годами тюрьмы

Пьяный пассажир, который устроил дебош в самолете и сорвал рейс из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в Нью-Йорк, США, оказался под угрозой 20 лет тюрьмы. Подробностями истории поделился портал WRIC ABC 8News.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2023 года, но 31-летний американец Джеймс Тайквон Форд признал себя виновным только сейчас. В материалах суда говорится, что во время обслуживания пассажиров бортпроводники почувствовали запах алкоголя, исходивший от Форда, и напомнили ему о том, что употребление спиртного на борту запрещено. В ответ мужчина начал вести себя агрессивно и ругаться.

После этого бортпроводник предупредил американца, что конфликты с экипажем недопустимы и по прилете он будет вынужден вызвать полицию. На это Форд заявил, что стражам правопорядка «придется сначала поймать его».

Как пишет издание, позже недисциплинированный пассажир начал угрожать стюардессе избиением и расправой. Мужчина также утверждал, что он пронес на борт огнестрельное оружие и «разнесет самолет на части». В какой-то момент жена Форда попыталась отнять у него бутылку коньяка, и это привело к ссоре, в ходе которой попутчикам пришлось разнимать пару.

В итоге пилоты решили сменить курс и совершить незапланированную посадку в городе Ричмонд. Нарушителя порядка вывели из салона полицейские. Приговор американцу озвучат в апреле 2025 года.

Ранее пассажир турецкого лоукостера Pegasus Airlines во время полета попытался открыть дверь самолета с криками «Аллаху Акбар». Кроме того, он напал на бортпроводников и устроил панику в салоне.